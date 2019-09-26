فاروق الباز: "الخيبة" والجهل سبب بيع المواد الخام دون تصنيعها

قال الدكتور فاروق الباز، عضو المجلس الاستشاري العلمي لرئيس الجمهورية، إن الجهل و"الخيبة" سبب بيع المواد الخام دون تصنيعها في الماضي.
وأضاف في حواره مع الإعلامي أسامة كمال، مقدم برنامج "مساء dmc"، أن الدولة تحتاج لإعادة النظر في القوانين التي تم وضعها وقت الفكر الاشتراكي.
وأوضح الباز أن الرمال البيضاء الأغلى في العالم في سيناء، إلا أنه يتم بيعها كمادة خام دون تصنيعها.
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