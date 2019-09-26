تنفيذا لأوامر «الحوت الأزرق».. فتاة تحرق أمها وشقيقها وإصابة الثالث في سوهاج

دبي - بواسطة محمد فارس © المصري اليوم اللواء عمر عبد العال، مدير أمن سوهاج - صورة أرشيفية

لقيت اليوم سيدة ونجلها مصرعهما، وأصيب نجلها الثالث بحروق متفرقة بدائرة مركز البلينا، قالت التحقيقات الأولية أن نجلتها أشعلت النار في المنزل تنفيذا لتعليمات لعبة «الحوت الأزرق».

تلقى اللواء عمر عبدالعال، مدير أمن سوهاج، إخطارا من مركز شرطة البلينا، بنشوب حريق في منزل بقرية «الغنيمية» بدائرة المركز، فانتقلت قوات الحماية المدنية وسيارات الإطفاء، وتمت السيطرة على الحريق وإخمادة، وتبين من المعاينة والفحص أن الحريق أسفر عن مصرع شامية. م. س «49 سنة- ربة منزل»، ونجلها محمد.

ع. ك «16 سنة- طالب»، وإصابة نجلها الثالث طه. ع. ك «9 سنوات»، بحروق متفرقة بالجسم، إلى جانب إحتراق محتويات المنزل من فرش، وأثاث، وأجهزة كهربائية، وكشفت التحريات الأولية للعميد محمود حسن، رئيس المباحث الجنائية، بإشراف اللواء خالد الشاذلى، مدير مباحث المديرية، وبالتنسيق مع العميد منتصر عبدالنعيم، رئيس فرع الأمن العام، عن وجود شبهة جنائية في الحريق، وأن نجلة المجنى عليها وتدعى شاهيناز. ع. ك «17 سنة- طالبة»، وتعانى من إضطرابات نفسية، كانت مشتركة في لعبة «الحوت الأزرق» على الهاتف الخاص بها، وأنها أشعلت النار في منزل أسرتها تنفيذا لتعليمات اللعبة، وقد تم ضبط المتهمة، وتكليف ضباط المباحث باستجوابها، وتحرر بالحادث المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق بإشراف المستشار أحمد عبدالباقى، المحامى العام لنيابات جنوب سوهاج.