حيثيات براءة ريهام سعيد في «الاتجار بالبشر»: الإعلامية لم تعلم بالواقعة

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أودعت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار السيد البدوي أبوالقاسم، السبت، حيثيات حكمها ببراءة الإعلامية ريهام سعيد و3 آخرين من فريق إعداد برنامجها «صبايا الخير»، ومعاقبة معدة البرنامج سنة مع إيقاف التنفيذ، وحبس آخرين بالسجن المشدد 15 سنة، في اتهامهم بالاتجار في البشر.

وقالت المحكمة إنه استقر في يقينها عدم علم مقدمة البرنامج ريهام سعيد بالواقعة، وأن المسؤولة هي معدة البرنامج، التي سعت لتحقيق الشهرة، مضيفة أن المتهمة غرام، عندما حضرت من قريتها إلى القاهرة كانت تبحث عن الشهرة والمجد، وعندما كلفتها مقدمة البرنامج بتجهيز حلقة عن خطف الأطفال وعملية الاتجار فيهم تواصلت مع متهمين تعرفت عليهما أثناء إعدادها بعض الموضوعات، وقامت بتحريضهم وإغرائهم على خطف طفل أو اثنين مقابل مبالغ مادية للطفل الواحد تصل إلى 300 ألف جنيه من أجل أسرة خليجية ترغب في تبني الطفل، وهو ما دفع المتهم الثالث إلى اللجوء لأحد أصدقائه لتنفيذ المهمة من أجل اقتسام العائد المادي بينهما، نظرا للإغراءات المالية الكبيرة المقدمة في خطف الطفلين.

وأوضحت الحيثيات أن المتهم الأول في القضية خطف الطفلين خلال زيارته إلى والدته بمنطقة السلام أملا في الحصول على العائد المادي، وهو ما استوجب إدانتهما معا وفقا لقانون الإجراءات الجنائية.

وأشارت المحكمة إلى أنها رأفت بحالة معده البرنامج عند إصدار حكمها، حيث عاقبتها بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ لحداثة عمرها وحفاظا على مستقبلها، مكتفية بما قضته من فترة حبس احتياطي أمام المحكمة.

واستندت المحكمة إلى شهادة الشهود وأقوال المتهمين والرسائل التي تم تسجيلها عبر تطبيق «WhatsApp»، في براءة الإعلامية ريهام سعيد، وهذه الشهادة أكدت عدم وجود دليل قاطع على وجود صلة بينها وبين الاتفاق الذي جرى بين المعدة والمتهمين بتنفيذ عملية الخطف، فضلا عن مسؤولية الإعداد عن المحتوى الذي تم تقديمه على الشاشة وليس مقدمة البرنامج.