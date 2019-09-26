هاني مهنى: زوج "ذكرى" قتلها بسبب خلاف على الإنجاب

قال الموسيقار هاني مهنى، إنه اكتشف الفنانة ذكرى، وأحضر لها طبيبا من أجل زيادة وزنها، وكذلك أحضر لها الفساتين.
وأضاف، خلال حواره ببرنامج "الجمعة في مصر" مع الإعلامية ياسمين سعيد على قناة "MBC مصر"، أن ذكرى لم تنتحر وأن قصة قتلها كانت درامية للغاية.
وروى الموسيقار كيف قتلت ذكرى، قائلا إنه كان هناك خلاف بينها وبين زوجها حول الإنجاب، وفي أحد الحفلات حدث خلاف بينهما فتناول مسدسه وأطلق الرصاص عليها وعلى اثنين آخرين كانا يجلسان معهما، ثم قتل نفسه.
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