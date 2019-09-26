الخطوط الكويتية تعلق رحلاتها إلى لبنان لـ«أسباب أمنية»

أعلنت شركة الخطوط الجوية الكويتية إيقاف رحلاتها المتجهة إلى العاصمة اللبنانية بيروت اعتبار من الخميس وحتى إشعار آخر.
وذكرت الشركة، في بيان نقلته وكالة الأنباء الكويتية، الأربعاء، أنه تم اتخاذ هذا القرار «بناء على تحذيرات أمنية بخطورة الطيران فوق الأجواء المحيطة بلبنان».
وأضافت: «تود الخطوط الجوية الكويتية إخطار مسافريها بأنه وبناء على تحذيرات أمنية جادة وردت من السلطات القبرصية بخطورة الطيران بالأجواء المحيطة بجمهورية لبنان».
وتابعت: «حفاظا على سلامة ركابنا والتزاما من الكويتية بتطبيق معايير الأمن والسلامة فقد تقرر توقيف الرحلات إلى بيروت اعتبارا من الخميس وحتى إشعار آخر».
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