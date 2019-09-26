الإدارية العليا تبدأ نظر طعون إعادة بث القنوات الدينية

دبي - بواسطة محمد فارس © Future for Publishing, Distributing & Press

بدأت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أحمد أبوالعزم رئيس مجلس الدولة، منذ قليل، نظر الطعون المقامة من الشركة المصرية للأقمار الصناعية، لإلغاء حكم محكمة القضاء الإداري (أول درجة) للشيخ يوسف البدري، بإعادة بث القنوات الدينية المغلقة.

وكان الشيخ الراحل يوسف البدري أقام دعوى ضد وزيري الإعلام والاستثمار، ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للأقمار الصناعية النايل سات، ورئيس مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة الإعلامية، ورئيس مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون بصفتهم، اعتراضًا على غلق بعض القنوات الدينية.

وطالب البدري، في دعواه بوقف تنفيذ القرار الصادر بوقف 7 قنوات فضائية هي: "الناس والرحمة والخليجية والحافظ والصحة والجمال ووصال وصفا"، وإلغاء القرار واعتباره كأن لم يكن، وإعادة بثها من جديد.