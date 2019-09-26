دبي - بواسطة محمد فارس © Al Masry Al Youm Publishing and Printing «مصر للطيران» تستضيف مؤتمر ومعرض الطيران الإفريقي ٢٠١٨

افتتح شريف فتحي، وزير الطيران المدني، وصفوت مسلم، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، الثلاثاء، مؤتمر ومعرض Aviation Africa 2018، الذي بدأت فعالياته بحضور عدد من قيادات قطاع الطيران المدني المصري وبمشاركة كبرى الشركات العالمية العاملة في مجال صناعة النقل الجوي.

ومن المقرر أن يناقش المؤتمر العديد من القضايا والموضوعات الهامة التي تمس صناعة النقل الجوي الأفريقي، حيث ينعقد المؤتمر تحت عنوان تأمين استراتيچية نجاح إفريقيا.

ومن بين الموضوعات المزمع مناقشتها أمن الطيران، الاستثمار في مجال البنية التحتية لمشروعات الطيران المدني، سوق النقل الإفريقي الموحد، تعزيز التعاون المشترك في مجال صيانة وعمرة الطائرات، دور المرأة في صناعة النقل الجوي كما يناقش المؤتمر سبل الحفاظ على مكانة شركات الطيران الإفريقية في سوق النقل الجوي في ظل المنافسة الشرسة التي تشهدها صناعة الطيران عالميًا.

وفي كلمته أمام المؤتمر، قال صفوت مسلم، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، إن «استضافة الشركة لهذا الحدث يعد استمرار لجهود مصر للطيران من أجل تحقيق التكامل فيما بين الدول الإفريقية، فهو يوفر فرصة عظيمة لكل المعنيين بصناعة النقل الجوي في أفريقيا للالتقاء تحت سقف واحد، ليتبادلوا الخبرات للوصول إلى أفضل النتائج ويضع صناعة النقل الجوي في أفريقيا في المكانة اللائقة على خريطة النقل الجوي العالمية».

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وأكد «مسلم» أن «مصر للطيران منذ نشأتها وعلى مدار ٨٦ عاما سعت لتطوير النقل الجوي في أفريقيا سواء في مجال شبكة الخطوط أو في قطاع الشحن وأيضا مجال تدريب أطقم المهندسين والركب الطائر».

ومن جانبه، أعرب آلان بيفور رئيس المؤتمر، عن شكره لوزارة الطيران المدني وشركة مصر للطيران الذين لولا تعاونهما لما تم تنظيم المنتدى بهذه الصورة، مؤكدًا أن «فعالياته تعد منبرا هاما لطرح ومناقشة العديد من القضايا والتحديات التي تواجهها صناعة النقل الجوي في إفريقيا، وعلى رأسها قضايا الأمن والتي لها التأثير الأكبر على الاقتصاد القومي والتجارة والاستثمار وخلق فرص العمل وفي نهاية كلمته قدم تخفيض 50%علي الدورات التدريبية التي تقدمها أكاديمية مصر للطيران للتدريب لشركات الطيران الإفريقية.

يشارك في المؤتمر ما يقرب من ٦٦٠ مشارك من ٥٠ دولة حول العالم من بينهم ٢٢٠ فرداً من ممثلي ٣٤ شركة طيران و٥٠ متحدث من إفريقيا والعالم، كما يشارك في المعرض المقام على هامش المؤتمر 118شركة معنية بمجال الطيران.