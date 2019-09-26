من أين انطلقت المقاتلات التي نفذت "العدوان الثلاثي" ضد سوريا؟

دبي - بواسطة محمد فارس © Future for Publishing, Distributing & Press

شاركت أنواع مختلفة من القطع العسكرية والأسلحة الأمريكية والفرنسية والبريطانية، في الضربة العسكرية الثلاثية ضد سوريا، التي شنتها الدول الثلاث، فجر اليوم، السبت. وتضاربت الأنباء حول الأماكن التي انطلقت منها المقاتلات والطائرات التي شنت الهجوم على أهداف عسكرية تابعة للجيش السوري، فجر أمس، حيث لا تزال معظم المواقع التي انطلقت منها مجهولة أو غير معلن عنها حتى الآن. من جانبه قال العميد سمير راغب، رئيس المؤسسة العربية للتنمية والدراسات الاستراتيجية، إن المقاتلات التي قصفت سوريا اليوم خرجت من قواعد قبرصية، وتلك هي التي انطلقت منها الطائرات الفرنسية أما بريطانيا فقد انطلقت منها مقاتلاتها. وأضاف راغب لـ"الوطن": "الغموض يحيط بالطيران الأمريكي ولا توجد حوله أي تفاصيل، ومن المرجح أن تكون خرجت من قاعدة العديد في قطر وقاعدة أنجرليك في تركيا". وأوضح الخبير الاستراتيجي، أن ما ذكرته وكالة "رويترز" بأن قائمة السفن المتوجهة نحو شرق المتوسط، تشمل حاملة الطائرات العملاقة العاملة بالطاقة النووية "يو إس إس هاري إس ترومان"، التي بمقدرها حمل 90 طائرة، عارٍ من الصحة، حيث إنه مقرر وصلولها في بداية شهر مايو لأنها أبحرت من فيرجينيا يوم 11 من الشهر الجاري، ولم تشترك في العملية العسكرية لأنها لم تمر بمضيق جبل طارق حتى الآن، وترافق حاملة الطائرات "ترومان"، 5 مدمرات وطرادات. وعن حاملة الطائرات التي كانت متمركزة في البحر الأحمر، قال "أبحرت يو اس اس تيودور روزفلت تجاه الفلبين ومجموعة القتال المصاحبة لها"، مشيرا إلى أن باقي حاملات الطائرات الأمريكية وعددها 3 موجودة في شبه الجزيرة الكورية. كما قالت وزارة الدفاع البريطانية في بيان إن "المساهمة البريطانية في العمل المنسق، نفذته 4 طائرات مقاتلة طراز تورنادو جي آر 4، تابعة لسلاح الجو الملكي". وأضافت أن تلك المقاتلات "أطلقت صواريخ ستورم شادو على مجمع عسكري، هو عبارة عن قاعدة صواريخ قديمة على بعد 24 كلم غرب حمص".