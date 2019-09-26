شاهد كيف نصحت «الروبوت صوفيا» أسامة كمال بوقف التدخين (فيديو)

دبي - بواسطة محمد فارس © Al Masry Al Youm Publishing and Printing

وجه الإعلامي اسامة كمال، مقدم برنامج «مساء dmc»، سؤال للروبوت «صوفيا»، سؤال حول كونها مدخنة مثله أم لا، فردت عليه قائلة:«إذا دخنت ستحدث لي مشكلة في الأجهزة الرئيسية».

وقاطعت الروبوت كمال، خلال أول حوار تليفزيوني، يجرى مع روبوت في الشرق الأوسط وإفريقيا، قائلة:«أسامة يجب عليك أن تقلع عن التدخين، إنه ضار بالجسم ويؤثر عليه بالكامل، وهو الأسوأ بالنسبة للرئتين والجلد، ويقصر من دورة العمر.

وأضافت: «أرجو عدم التدخين من حولي».