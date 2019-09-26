شاهد كيف نصحت «الروبوت صوفيا» أسامة كمال بوقف التدخين (فيديو)

وجه الإعلامي اسامة كمال، مقدم برنامج «مساء dmc»، سؤال للروبوت «صوفيا»، سؤال حول كونها مدخنة مثله أم لا، فردت عليه قائلة:«إذا دخنت ستحدث لي مشكلة في الأجهزة الرئيسية».
وقاطعت الروبوت كمال، خلال أول حوار تليفزيوني، يجرى مع روبوت في الشرق الأوسط وإفريقيا، قائلة:«أسامة يجب عليك أن تقلع عن التدخين، إنه ضار بالجسم ويؤثر عليه بالكامل، وهو الأسوأ بالنسبة للرئتين والجلد، ويقصر من دورة العمر.
وأضافت: «أرجو عدم التدخين من حولي».
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