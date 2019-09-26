دبي - بواسطة محمد فارس © Future for Publishing, Distributing & Press عرض الإعلامي وائل الإبراشي، مقطع فيديو، يُظهر اعتداء ممرضات في وحدة صحية بمحافظة الغربية، على والدة طفل مريض، خلال تقديم برنامج "العاشرة مساء"، عبر فضائية "دريم". وقالت إمارات، السيدة المعتدى عليها، خلال مداخلة هاتفية: "مش بيشتغلوا وبيسيبوا الناس تخبط دماغها في الحيط". وأضافت: "الممرضة قالت لي روحي اكشفي في مستشفى تانية، إحنا مش شغالين عند حد، وضربوني وعوروني في دراعي".

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كانت هذه تفاصيل خبر سيدة تعرضت لاعتداء في مستشفى: "ممرضة قالت لي روحي اكشفي في حتة تانية" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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