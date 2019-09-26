نيابة النقض تعلن توصيتها بقبول طعن أبو تريكة

دبي - بواسطة محمد فارس © Future for Publishing, Distributing & Press أعلنت نيابة النقض رأيها القانوني في طعن أبو تريكة و1537 متهما على قرار إدراجهم بقائمة الشخصيات الإرهابية، وقالت إنها ترى قبول الطعن وإلغاء قرار الإدراج.ويعد رأي نيابة النقض استشاريا غير ملزم للمحكمة.

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