شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. سحب رعدية بالسعودية ومشمس فى الامارات وحار فى البحرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشهد طقس الخليج اليوم تقلبا، حيث تتهي الفرصة لتكون السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من السعودية. فيما ترتفع درجات الحاراة فى البحرين

السعودية

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس اليوم ،الخميس، استمرار الفرصة لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الافقية على مناطق نجران، جازان، عسير والباحة تمتد الى مرتفعات منطقة مكة المكرمة في حين يستمر التوقع بتكون الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على المنطقة الشرقية، كما يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة على أجزاء من مناطق حائل ، الحدود الشمالية ونجران.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية الى غربية بسرعة 18-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج ، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية الى شرقية بسرعة 10-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف إلى خفيف الموج.

البحرين

أفادت إدارة الارصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات أن الطقس، اليوم الخميس، سيكون رطباً ولكنه حار نسبياً مع بعض السحب خلال النهار.

وسجلت درجة الحرارة العظمى 37 م. أما الصغرى 30 م.

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الكويت

تشهد الكويت اليوم طقس مشمس. حيث سجلت درجة الحرارة العظمى 33م

الإمارات

تشهد الإمارات اليوم طقس مشمس. حيث سجلت درجة الحرارة العظمى 32م