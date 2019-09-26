“#الأمن_السيبراني” يطلق تحذيراً عالي المستوى بشأن بعض الثغرات في “#مايكروسوفت”

صحيفة الخليج الالكترونية أطلقت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، تحذيراً أمنياً “عاليا جدا” بشأن التحديثات التي أصدرتها “مايكروسوفت” لمعالجة عدد من الثغرات في “ويندوز ديفيندر” الخاص بمتصفح إنترنت إكسبلورر 9 و10 و11. وأوصت الهيئة بتحديث تلك المنتجات، والاطلاع على كافة التفاصيل وعلى طريقة التحديث من خلال الموقع الرسمي لشركة “مايكروسوفت”. ويمكن للمهاجم استغلال الثغرات وتنفيذ عدد من التهديدات؛ منها تنفيذ برمجيات خبيثة عن بعد واكتساب صلاحية المستخدم، فضلاً عن بعض الأعطال في الذاكرة. انشر الخبر :

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