أبها يستضيف #الاتفاق في لقاء لايقبل أنصاف الحلول

الخليج - حسن القبيسي

يستضيف نادي أبها مساء اليوم على ملعب الأمير سلطان بالمحالة ضيفه الاتفاق في افتتاحية الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين .

ويدخل الفريقان بظروف متشابهة فكلاهما خسر مباراته في الجولة الماضية حيث خسر أبها من العدالة بهدفين لهدف وخسر الاتفاق من الفيصلي بهدف دون مقابل .

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ويدخل أبها اللقاء وفي رصيده 4 نقاط جمعها من فوز وتعادل وخسارتين وهو في المركز الحادي عشر ، بينما يحل الاتفاق في المركز السادس برصيد 6 نقاط جمعها من فوزين وخسارتين .

وقد أعلنت إدارة نادي أبها عن العديد من الجوائز للجمهور ، وذلك من أجل تحفيزهم للحضور ومساندة فريقهم .