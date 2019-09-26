- 1/2
- 2/2
الخليج - حسن القبيسي
يستضيف نادي أبها مساء اليوم على ملعب الأمير سلطان بالمحالة ضيفه الاتفاق في افتتاحية الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين .
ويدخل الفريقان بظروف متشابهة فكلاهما خسر مباراته في الجولة الماضية حيث خسر أبها من العدالة بهدفين لهدف وخسر الاتفاق من الفيصلي بهدف دون مقابل .
ويدخل أبها اللقاء وفي رصيده 4 نقاط جمعها من فوز وتعادل وخسارتين وهو في المركز الحادي عشر ، بينما يحل الاتفاق في المركز السادس برصيد 6 نقاط جمعها من فوزين وخسارتين .
وقد أعلنت إدارة نادي أبها عن العديد من الجوائز للجمهور ، وذلك من أجل تحفيزهم للحضور ومساندة فريقهم .
انشر الخبر :
كانت هذه تفاصيل خبر #أبها يستضيف #الاتفاق في لقاء لايقبل أنصاف الحلول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.