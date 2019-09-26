اخبار الخليج

الولاية الأخيرة في أستراليا تبيح الإجهاض

0 نشر
naser 0 تبليغ

Advertisements

الان تتابع الولاية الأخيرة في أستراليا تبيح الإجهاض والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل سيدني- الخليج 365:

 اعتمد البرلمان المحلي في ولاية نيو ساوث ويلز، الأكثر سكانا في أستراليا، قانونا يبيح الإجهاض، لتصبح
الولاية الأخيرة في البلاد التي تسمح بذلك.

Advertisements

وجرى اعتماد القانون في مجلس نواب الولاية بـ 26 صوتا مقابل 14 صوتا يوم الأربعاء.

ويمكن إنهاء الحمل ، بموجب ذلك القانون، في الأسبوع الـ 22 وما بعده،إذا وافق طبيبان.

وكانت الولاية تبيح الإجهاض في السابق إذا رأي الأطباء أن استمرار الحمل يشكل خطرا على الصحة البدنية أو العقلية للشخص.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الولاية الأخيرة في أستراليا تبيح الإجهاض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا