الان تتابع الولاية الأخيرة في أستراليا تبيح الإجهاض والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل سيدني- الخليج 365:
اعتمد البرلمان المحلي في ولاية نيو ساوث ويلز، الأكثر سكانا في أستراليا، قانونا يبيح الإجهاض، لتصبح
الولاية الأخيرة في البلاد التي تسمح بذلك.
وجرى اعتماد القانون في مجلس نواب الولاية بـ 26 صوتا مقابل 14 صوتا يوم الأربعاء.
ويمكن إنهاء الحمل ، بموجب ذلك القانون، في الأسبوع الـ 22 وما بعده،إذا وافق طبيبان.
وكانت الولاية تبيح الإجهاض في السابق إذا رأي الأطباء أن استمرار الحمل يشكل خطرا على الصحة البدنية أو العقلية للشخص.
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