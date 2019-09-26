كارتر يدعو ترامب لرفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب

حث الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر، إدارة الرئيس دونالد ترامب على رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب فوراً حتى يتسنى للسودانيين مواصلة الانتقالة نحو حكومة ديمقراطية منتخبة.

وقال كارتر وهو الرئيس الـ39 للولايات المتحدة الأمريكية في مقال نشرته شبكة “سي إن إن ” الأمريكية “إنه يجب أن نعمل الآن لمساعدة السودان على دخول حقبة جديدة”.

وحذر المقال الذي جاء بعنوان “الرئيس ترامب ، تحرك الآن لإعطاء الديمقراطية فرصة في السودان”، من تعرض حكومة رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك للخطر إذا لم تقم الإدارة الأمريكية بإزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب .

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وأضاف ” بدون هذه الخطوة ، ستبقى حكومة رئيس الوزراء حمدوك عرضة للخطر، وزاد ” إن استمرار الحرمان الاقتصادي قد يؤدي إلى الإحباط مرة أخرى”.

ودعا كارتر أصدقاء السودان للتأكيد على الحاجة إلى معالجة الأسباب الجذرية لصراعات البلاد ، مثل التوزيع غير العادل تاريخياً للموارد بين الخرطوم ومناطق أخرى ، بدلاً من متابعة صفقات تقاسم السلطة مع زعماء الحركات المسلحة.

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