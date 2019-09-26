لافروف وغوتيريش يبحثان اللجنة الدستورية في سوريا

موسكو- سبوتنيك.وقالت الأمم المتحدة في بيان اليوم الخميس: " التقى الأمين العام للأمم مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف (الأربعاء)، وتم بحث إنشاء اللجنة الدستورية في سوريا، فضلاً عن آخر التطورات في عدد من الأزمات الإقليمية".
هذا وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، قد أعلن يوم الإثنين الماضي، موافقة الحكومة السورية وهيئة التفاوض على تشكيل اللجنة الدستورية، مشيرا إلى أن هذه اللجنة ستعقد أولى اجتماعاتها خلال الأسابيع القادمة.
وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد أعلن الشهر الجاري، أنه تم تحديد أعضاء اللجنة الدستورية السورية بشكل نهائي، وينبغي إطلاق أنشطتها على الفور.
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