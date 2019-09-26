شكرا لقرائتكم خبر عن قناة CBS الأمريكية تجرى حوارا مع ولى العهد السعودى يذاع الاحد القادم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرت قناة CBS الإخبارية خلال برنامجها 60 دقيقة، حواراً مع الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وسيذاع الحوار يوم الأحد القادم 29 سبتمبر.

يذكر أن برنامج 60 دقيقة هو برنامج تلفزيوني تحقيقي أمريكي يعرض على قناة CBS منذ ٢٤ سبتمبر ١٩٦٨م ويعد أول برامج المجلات الإخبارية التلفزيونية.