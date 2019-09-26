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قناة CBS الأمريكية تجرى حوارا مع ولى العهد السعودى يذاع الاحد القادم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرت قناة CBS الإخبارية خلال برنامجها 60 دقيقة، حواراً مع الأمير بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وسيذاع الحوار يوم الأحد القادم 29 سبتمبر.

 

يذكر أن برنامج 60 دقيقة هو برنامج تلفزيوني تحقيقي أمريكي يعرض على قناة CBS منذ ٢٤ سبتمبر ١٩٦٨م ويعد أول برامج المجلات الإخبارية التلفزيونية.

 

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