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مؤسسة بيل جيتس تكرم رئيس وزراء الهند لإنشاء 100 مليون مرحاض
الخميس 26 سبتمبر 2019
كتب
الخليج 365
كرّمت مؤسسة بيل وميليندا جيتس رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، الثلاثاء، في نيويورك، على الحملة التي أطلقها لإقامة مراحيض في بلده.
وأشرفت الحكومة الهندية على إقامة أكثر من مئة مليون مرحاض في إطار خطة بقيمة 20 مليار دولار أطلقت في 2014 لحلّ مشكلة التغوّط في العراء في المناطق الريفية، وتمنح بموجب هذه الخطة مئتي دولار لكلّ أسرة ريفية تنشئ مرحاضا.
وقال مودي الذي تسلّم جائزته من مؤسس "مايكروسوفت" بيل جيتس: "أهدي هذه الجائزة إلى كل الهنود الذين حوّلوا مهمة (الهند النظيفة) إلى حركة شعبية وجعلوا مسألة النظافة في قلب الأولويات".
وأكدت المؤسسة، في بيان، أن المسائل الصحية غالبا ما تكون من المشكلات المهملة، وقد يشكّل البرنامج الهندي نموذجا لبلدان أخرى.
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