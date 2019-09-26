مصرع 3 أشخاص وإصابة 4 آخرين بحادث تصادم مع "توكتوك" في مصر

وبحسب صحيفة "الأخبار" الرسمية المصرية، وقع الحادث بعد تصادم بين سيارة ملاكي وأخرى صغيرة (توكتوك)، بمركز الواسطي شمال بني سويف.

الحادث الذي وقع على طريق "انفسط" بمركز الواسطي، أودى بحياة ثلاثة شباب دون العشرين عاما، حيث لقى كل: أشرف وجيه قرني (19 سنة) ومقيم بقرية "ونا القس"، محمود معوض عطوة (19 سنة) ومقيم بقرية "أبو صير"، رمضان حمدي رمضان (19 سنة)، ومقيم بقرية "افوه" مصرعهم.

كما أدى الحادث إلى إصابة كل من: نبوي منصور محمد (40 سنة)، إسلام عاطف فتحي (19 سنة) ومقيمان بقرية "أبو صير"، مصطفى شعبان محمد (17 سنة) ومقيم بقرية "أبويط"، محمد عبد الله محمد.

وجرى نقل الجثث والمصابين إلى مستشفي الواسطي المركزي لتلقي العلاج اللازم، وإجراء كافة الفحوصات الطبية والإسعافات الأولية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة.