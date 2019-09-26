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إيطاليا تؤكد دعمها للعملية السياسية فى السودان

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت مسئولة إيطالية، دعم بلادها الثابت للعملية السياسية الجارية في السودان، "الذي يمثل شريكًا استراتيجيًا لإيطاليا في إفريقيا".

والتقت وزيرة الخارجية السودانية أسماء محمد عبد الله، نائبة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الإيطالية، إيمانويلا ديل ري، على هامش مشاركتها، ضمن وفد السودان، في الدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

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وبحثت وزيرة الخارجية مع نائبة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الإيطالية، العلاقات الثنائية بين البلدين، وعلى المستوى الإقليمي والدولي، وموضوعات التعاون في مكافحة الإتجار بالبشر، وتدفقات الهجرة غير القانونية.

وقالت المسئولة الإيطالية إن بلادها تعلق أهمية كبيرة على استقرار السودان، في مساره الجديد، وأيضا في سياق التوازن بالمنطقة، لافتة إلى أن لقاءها مع وزيرة الخارجية السودانية، هو أول اتصال بين مسؤولين من الحكومتين، وكان لقاء "مطولا ووديا".

 

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