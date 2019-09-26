أعناقنا تطاول السماء



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بعيون وقلوب شاخصة نحو السماء، تابع أبناء الإمارات والأمة العربية، أمس، إنجازاً تاريخياً جديداً سجلته دولتنا العظيمة بانطلاق هزاع المنصوري نحو الفضاء ليحقق «طموح زايد» في رحلة تاريخية تعكس إرادة وعزيمة أبناء الإمارات في كتابة قصة نجاح جديدة لوطن الريادة، والتميز.

حدث استثنائي بكل ما في الكلمة من معانٍ، لكنه ليس غريباً، ولا مفاجئاً على دولة أصرّ قادتها منذ عهد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، على تبوّؤ المراكز الأولى، وتسنم القمم.

والمتابع لمسيرة هذه الدولة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، يدرك جيداً أنها تخطت في كثير من القضايا، دولاً ذات تاريخ طويل، فقبل عامين، أطلقت «برنامج الإمارات لرواد الفضاء». لتترجم رؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، في أن تكون الإمارات بين النجوم في خطوة تاريخية تعزز طموح قيادتها الواعدة نحو المستقبل.

محمد بن راشد، ومحمد بن زايد، لم يدخرا أي جهد، للوصول بالإمارات إلى مصاف الدول المتميزة عالمياً في كل شيء، سلاحها الأوحد، قادة لا يعرفون لكلمة «مستحيل» وجوداً، وأبناء أنبتتهم أرض زرعها الخير، وحصادها العطاء، ورؤيتها مستقبل واعد حافل. ليس طموحهما الأرض وما عليها، فقط، بل السبر في أغوار الفضاء، فقد أكدا أن المحطة القادمة، هي المريخ، بمسبار صممه ونفذه شباب الوطن بكل اقتدار.

الإمارات ترسخ اليوم مكانتها بين صنّاع المستقبل، وهو إنجاز جديد في مسيرة النجاح الإماراتية.

صورة بثتها الوكالات، لأبناء هزّاع، يودعونه، وهو في حافلته التي ستقله إلى المحطة، حملت معاني لا يمكن وصفها بكلمات قليلة، فقد اخترقت شغاف القلوب، وأثارت في المآقي دموعاً لا يتمكن المرء من حبسها، فقد تشبثت الأصابع الغضة، بزجاج النافذة، لا تريد لهذا البطل أن يفارقها، فهؤلاء الأبناء بعقولهم الطرية، يستصعبون هذه الرحلة التي ستنقل أباهم إلى عالم يجهلونه، في أعالي السماء، وهم قلقون وجِلون.. لكن ابتسامة الوالد المطمئنة الواثقة، بددت كثيراً من هذا القلق.

علَم الإمارات يخفق اليوم عالياً مع هزاع المنصوري.

حقنا، نحن الإماراتيين والعرب، أن تعانق أفئدتنا الفضاء، وتطاول أعناقنا السماء.