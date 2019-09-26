شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن سلمان وإسبر يبحثان ترتيبات إرسال القوات الأمريكية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تلقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، أمس، اتصالاً هاتفياً من وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر. وخلال الاتصال تطرق وزير الدفاع الأمريكي إلى الترتيبات الجارية لإرسال قوات أمريكية ذات طبيعة دفاعية إلى المملكة، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة، ستقوم بكل ما هو ضروري لمساعدة المملكة للدفاع عن نفسها.

وأكد وزير الدفاع الأمريكي، أن سياسة إيران العدائية التي تزعزع الاستقرار في المنطقة لا بد من كبحها، مجدداً شكره للمملكة لانضمامها للتحالف الدولي لأمن وحماية الملاحة البحرية. (واس)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر محمد بن سلمان وإسبر يبحثان ترتيبات إرسال القوات الأمريكية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.