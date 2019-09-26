الإمارات في الفضاء .. و تستعد للمريخ



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وصلت دولة الإمارات العربية المتحدة، أمس، إلى الفضاء، لتكتب اسمها بأحرف من ذهب بين النجوم والكواكب، وتحقق طموح المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي حلم به قبل سنوات طويلة، فعكفت الدولة برئاسة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، على تسخير كل مقوماتها لتكون بين الكبار، وحققت حلمها أمس بوصول رائد الفضاء هزاع المنصوري إلى محطة الفضاء الدولية، ولتبدأ من بعدها بالعمل الجاد لتحقيق حلمها الثاني بالوصول إلى المريخ.

أهدى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، إنجاز صعود هزاع المنصوري إلى محطة الفضاء الدولية للأمتين العربية والإسلامية.

وأكد سموه أن هذا الإنجاز الإماراتي رسالة لكل الشباب العربي، بأننا يمكن أن نتقدم ونتحرك للأمام، ونلحق بالآخرين، مشيراً سموه إلى أن محطة الإمارات القادمة هي المريخ عن طريق «مسبار الأمل»، الذي صممه ونفذه شبابها بكل اقتدار.

وغرد سموه على «تويتر»: «قبل أكثر من عامين، أطلقت وأخي محمد بن زايد «برنامج الإمارات لرواد الفضاء» واليوم نحتفل بانطلاق أول رائد فضاء إماراتي في مهمة تاريخية إلى محطة الفضاء الدولية... إنجاز إماراتي نفخر به ونهديه للأمتين العربية والإسلامية»

وأضاف سموه: «وصول هزاع المنصوري للفضاء هو رسالة لكل الشباب العربي.. بأننا يمكن أن نتقدم.. ونتحرك للأمام.. ونلحق بالآخرين.. محطتنا القادمة هي المريخ عن طريق «مسبار الأمل» الذي صممه ونفذه شبابنا بكل اقتدار».

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أن صعود هزاع المنصوري إلى محطة الفضاء الدولية حدث يرسخ ثقة القيادة في شباب الإمارات، الذين يحملون راية الوطن، مشيراً سموه إلى أنها خطوة تاريخية؛ تعزز طموحات الإمارات الواعدة نحو المستقبل.

وغرد سموه على «تويتر»: «تابعت بكل فخر واعتزاز صعود ابن الإمارات هزاع المنصوري إلى محطة الفضاء الدولية.. حدث يرسخ ثقتنا في شبابنا الذين يحملون راية الوطن..خطوة تاريخية تعزز طموحاتنا الواعدة نحو المستقبل..ندعو الله عز وجل لهزاع بالتوفيق في مهمته، والعودة سالماً إلى الوطن».

وأعلن «مركز محمد بن راشد للفضاء»، أمس، عن نجاح عملية إطلاق مركبة الفضاء الروسية «سويوز أم أس 15» في تمام الساعة 05:57 مساءً بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات، وعلى متنها هزاع المنصوري، أول رائد فضاء إماراتي، في مستهل الرحلة التاريخية التي تتوجه فيها المركبة إلى محطة الفضاء الدولية، ضمن أول مهمة مأهولة لدولة الإمارات إلى الفضاء، ويضم طاقم المهمة المكوّن من رائد الفضاء الروسي، أوليغ سكريبوتشكا، ورائدة الفضاء الأمريكية، جيسيكا مير.