والدة هزاع المنصوري: شكراً للقيادة.. هذا ولدكم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:يمامة بدوان



وجهت والدة هزاع المنصوري، أول رائد فضاء إماراتي، رسالة شكر للقيادة الرشيدة، مثمنة الاهتمام الذي توليه لأبناء الإمارات منذ الصغر؛ حيث تزرع في نفوسهم معاني الحب والانتماء للوطن.

وقالت في فيديو بثه راشد المنصوري، شقيق هزاع، عقب إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، يوم الثالث من سبتمبر 2018، عن اسمي أول رائدي فضاء إماراتيين، «مبروك علينا ومبروك على الدولة، اختيار هزاع ليمثل الإمارات والعرب في محطة الفضاء الدولية». وأضافت: إن القيادة الرشيدة وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، زرعت في نفوس أبنائنا أسمى معاني الانتماء للوطن.