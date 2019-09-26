وزراء: المنصوري يحمل معه الفخر والاعتزاز بهوية الوطن

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قدّم الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، التهاني للقيادة الرشيدة وشعب الإمارات بمناسبة رحلة رائد الفضاء هزاع المنصوري.

وقال عبر «تويتر»: «ونحن نحتفل بكل فخر برائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصوري وإنجازات دولة الخير والعز تتوالى. تهانينا لقادتنا روادنا أصحاب الطموح والهمة. مبروك يا إماراتنا ومن إنجاز إلى إنجاز».

أكدت سارة بنت يوسف الأميري وزيرة الدولة للعلوم المتقدمة أن دولة الإمارات دخلت مرحلة جديدة في رحلتها إلى المستقبل، بمشاركة أول رائد فضاء إماراتي في رحلة مركبة «سويوز إم.إس 15» إلى محطة الفضاء الدولية التي انطلقت الأربعاء ال 25 سبتمبر.

وقالت سارة الأميري: إن مشاركة رائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصوري في مهمة «طموح زايد» تؤكد شغف دولة الإمارات لكتابة فصل جديد في الجهود العالمية لاستكشاف الفضاء، وتعكس توجهات ورؤى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لاستئناف الحضارة، وتشير بوضوح إلى أن سقف الطموحات الإماراتية لا حدود له ولا يعترف بكلمة «مستحيل».

وأضافت «تأتي هذه الخطوة التاريخية بعد سنوات من العمل الجاد والمتواصل لكوادرنا الوطنية في برنامج الإمارات للفضاء، لنحقق اليوم أحد أحلامنا الكثيرة في دولة الإمارات، بإرسال هزاع المنصوري أول رائد فضاء إماراتي في مهمة إلى المحطة الدولية».

وهنأت وزيرة الدولة للعلوم المتقدمة القيادة الرشيدة وشعب دولة الإمارات بهذه المناسبة، مؤكدة أن أبناء الإمارات يصنعون التاريخ. كما قال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة: إن «الرحلة القادمة ستصنع تاريخاً جديداً في سماء الوطن، وتؤكد دخول دولة الإمارات عالم اكتشاف الفضاء بسواعد أبنائها».

قال الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة رئيس المجلس الوطني للإعلام: «يعد انطلاق هزاع المنصوري كأول رائد فضاء إماراتي إلى محطة الفضاء الدولية، إنجازاً عظيماً يقف خلفه الطموح الملهم لقيادتنا الرشيدة، وإيمان الوطن بقيادته التي وضعت الإمارات في مصاف الدول المتقدمة في كل المجالات بما فيها علوم الفضاء، وتعكس مهمة المنصوري في الفضاء بعداً مستقبلياً استراتيجياً وستساهم في خدمة البشرية من خلال الاستفادة من التجارب والبحوث العلمية التي يتم إجراؤها في الفضاء الخارجي». وأضاف: «نبارك لقيادتنا الرشيدة ولشعب دولة الإمارات هذا الإنجاز الذي يجسد طموح الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ويعكس تطلعاتنا نحو تحقيق نقلات تنموية عملاقة بسواعد إماراتية».

وأعرب عن الفخر والاعتزاز بهذه المهمة الوطنية، متقدماً بخالص التهاني لهزاع المنصوري وأعضاء فريق العمل، متمنياً لهم التوفيق والسداد في إتمام هذه المهمة التي سيؤرخها العالم وستضاف إلى سجل الإنجازات الوطنية لدولة الإمارات.

وأشاد الجابر بجهود وسائل الإعلام الوطنية والناشطين في وسائل التواصل الاجتماعي والتي أسهمت بشكل كبير في تسليط الضوء على دخول دولة الإمارات عصر الفضاء. (وام)