شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات حاضر ومستقبل والان نبدء باهم واخر التفاصيل

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ابن الديرة



تخطط دولة الإمارات العربية المتحدة للحاضر وللمستقبل، لتضمن حياة كريمة لأبنائها، وتجتهد كذلك في وضع الحلول المناسبة لكل ما تعانيه الشعوب، خاصة الفقيرة منها، وتقدم جزءاً لا يستهان به من دخلها الوطني في سبيل إسعاد الملايين من البشر.

والإمارات تشارك بالفعل في جهود دولية متنوعة، تستحق عليها ما تلقاه من الاحترام والتقدير، لتحقيق حلم الإنسان بالعيش الآمن بلا حروب وكوارث من صنع البشر أنفسهم، وهذا ما يجعلها رائدة وطليعية وفي المقدمة باستمرار، بقيادتها الإنسانية الحكيمة، العصرية، وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله.

وهي بحمد الله تتصدر كل الجهود المباركة التي تصب في مجال الارتقاء بأوضاع وقدرات الإنسان الإماراتي، وتوفير العيش الكريم له وللأجيال القادمة، ومساعدة الشعوب والدول على تخطي العقبات التي تعترض طريقها التنموي والاجتماعي، بالجهود المشتركة والاستغلال الأمثل للموارد، وتوجيهها إلى حيث مصالح الإنسانية في العيش الرغيد والآمن والمستقر.

وضمن جهودها الدولية ليعيش العالم حقيقة ثورة التكنولوجيا والاتصالات والأدوات الذكية، فإنها ترصد ملايين الدولارات سنوياً للأبحاث العلمية في كل المجالات، ضمن مساع دولية صادقة للبحث والاستكشاف، واستطاعت في فترة زمنية وجيزة أن تقدم الكثير في هذا المجال، وتجبر الجميع على أن يقف بإعجاب أمام عظمة هذه القيادة الحكيمة، وطموحها غير المحدود لقيادة شعبها والعالم إلى تحقيق خير شعوب الأرض.

المعركة واحدة وتخوضها في الوقت نفسه على كل الجبهات، فهي تحقق مصالح وطنية عليا تركز على بناء قدرات علمية ومعرفية وطنية، من خلال مؤسسات علمية بحثية بإمكانيات ضخمة تستهدف خير الجميع، لإيمانها بأن قاطرة التنمية والبناء والتحديث يقودها الإنسان الراقي العلم والمعرفة.

فالإمارات التي تعيش نهضة حقيقية شاملة، لا تترك بقعة من الوطن إلا وتباركها بالمشروعات التعليمية والصحية والخدمية على تنوعها، وفوق ذلك فعيون قادتها على بقاع كثيرة من العالم، يسارعون لنجدة وإغاثة أي منكوب، ويسعون عبر مبادراتهم الإنسانية إلى محاربة المرض، والجوع، والجهل، والأمية التكنولوجية، للوصول إلى أحوال أفضل للجميع، عربياً وعالمياً.

قيادة الإمارات تعيش عصرها، والمستقبل، والمطلوب أن يكون الجميع معها لتواصل تحقيق المزيد من المنجزات، المعجزات، فالمهام الصعبة والاستراتيجية تتطلب حشد كل الجهود المباركة التي تقود إلى تحقيق الآمال والأحلام والأهداف الكبرى.

قيادة الإمارات الرشيدة حققت كل ما يتمناه المواطنون وأكثر، وباتت تخطط بثقة للأجيال القادمة مستمرة في الاستثمار الناجح في الإنسان، وحفظ حقوق أجيال في أن تعيش الخير والنعيم نفسه الذي يعيش فيه شعب الإمارات، وهي تستشرف المستقبل من خلال معطيات الحاضر لتصنع للجميع مقومات حياة رغدة يستحقونها باعتبارهم الشعب الإماراتي المتحد والمكافح من أجل الارتقاء بالإنسانية.

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