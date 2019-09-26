الاحتلال يعتقل وزير القدس ويستدعي محافظها ويستبيح رام الله

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واصلت قوات الاحتلال «الإسرائيلي» تصعيدها وانتهاكاتها بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته، وشنت حملة اعتقالات، أمس، طالت 18 فلسطينياً، بينهم وزير شؤون القدس، وسيدة وخمسة أطفال، وهدمت منزلاً جنوب مدينة الخليل، وخيمة تضامن في بلدة السواحرة شرق مدينة القدس المحتلة، فيما اقتحم مستوطنون بينهم رئيس الشاباك السابق المسجد الأقصى المبارك.

ففي القدس، اعتقلت قوات الاحتلال أربعة مواطنين، بينهم وزير شؤون القدس فادي الهدمي، عقب دهم منزله في حي الصوانة، وهي المرة الثالثة التي يتعرض فيها للاعتقال، كذلك جرى اعتقال ثلاثة شبان، وهم: خضر العجلوني، ويعقوب الدباغ، وهشام البشيتي. كما استدعت قوات الاحتلال محافظ القدس عدنان غيث، ونجله، لمراجعة مخابراتها، وذلك عقب تفتيش منزله في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك.

فيما منعت سلطات الاحتلال وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني من دخول القدس، وهددت باعتقاله. وكان من المقرر أن يزور مجدلاني العاصمة القدس، لتفقد عدد من الجمعيات الخيرية والمؤسسات التي تعنى بتقديم خدمات للفئات الفقيرة والمهمشة، إضافة إلى توقيع عدد من الاتفاقيات التي تنظم سير العمل بين الوزارة والمؤسسات الشريكة. فيما اقتحم عشرات المستوطنين بينهم رئيس الشاباك السابق آفي ديختر باحات المسجد الأقصى، بحراسة مشددة من قبل شرطة الاحتلال، حيث نفذوا جولات استفزازية داخل باحاته، بعد أن اقتحموه عبر باب المغاربة.

كما هدمت جرافات الاحتلال خيمة التضامن التي نصبها أهالي بلدة السواحرة شرق مدينة القدس المحتلة ونشطاء ضد الجدار والاستيطان، احتجاجاً على إقامة بؤرة استيطانية جديدة على جبل المنطار شرقاً، في الخامس عشر من سبتمبر/أيلول الجاري. وكانت سلطات الاحتلال قد أخطرت الأسبوع الماضي بهدم الخيمة. فيما هدمت جرافات الاحتلال منزلاً يتكون من طابقين في منطقة الهجرة جنوب مدينة الخليل، وغرفة زراعية في منطقة سهل البقعة شرقاً.

واقتحمت قوة كبيرة من جيش الاحتلال، مدينة رام الله وسط الضفة الغربية، بحسب شهود عيان. وقال الشهود، إن القوة العسكرية «الإسرائيلية» اقتحمت رام الله وتمركزت في حي بطن الهوا بالمدينة. وأضافوا أن الاقتحام تخللته مداهمة منشآت وشقق سكنية في حي بطن الهوا، من دون أن تتضح أسباب التصعيد «الإسرائيلي». ورد شبان فلسطينيون على الاقتحام برشق قوات الاحتلال بالحجارة لإجبارها على المغادرة. وأمام ذلك، أطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص المعدني المغلف بالمطاط على الفلسطينيين. وأصيب عدد من الفلسطينيين بالاختناق نتيجة استنشاق الغاز المسيل للدموع. وسبق ذلك اقتحام قوات الاحتلال «الإسرائيلي» بلدة بيرزيت بقضاء رام الله، حيث اعتقلت 3 طلاب من مساكنهم. وكان جيش الاحتلال قد أعلن اعتقال 7 فلسطينيين في الضفة الغربية.

واستنكرت منظمة التحرير الفلسطينية، التصاعد المستمر في الانتهاكات «الإسرائيلية» بحق المواطنين والمسؤولين في القدس والتي كان آخرها اعتقال وزير شؤون القدس فادي الهدمي، واستدعاء محافظها عدنان غيث بعد اقتحام منزليهما.

وقالت عضو اللجنة التنفيذية حنان عشراوي في بيان، إن الإرهاب اليومي المنظم الذي يطال القدس المحتلة هو ترجمة حقيقية لسياسة دولة الاحتلال ونهجها الهادف إلى تنفيذ مخططات التطهير العرقي والتهجير القسري والفصل العنصري وصولاً إلى حرمان شعبنا من حقه في البقاء على أرضه وممتلكاته.

وقال الناطق باسم الحكومة إبراهيم ملحم، إن اعتقال قوات الاحتلال، لوزير شؤون القدس، واستدعاء محافظها عدنان غيث، سياسة بائسة تعكس حالة الإفلاس لدى القادة «الإسرائيليين»، في تعاملهم مع المدينة المقدسة. وأضاف، أن هذه الاعتقالات تأتي في إطار تهويد المدينة وتركيع سكانها وإثارة الإحباط بين صفوفهم، إلا أنها لن تزيدهم إلا قوة وإصراراً وثباتاً في مدينتهم المقدسة.(وكالات)