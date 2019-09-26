محمد بن راشد ومحمد بن زايد يناقشان رفعة الوطن

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، أخاه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ظهر أمس، بحضور سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني؛ وذلك في استراحة سموه بالمرموم في دبي.

تناول اللقاء بحث موضوعات عدة تتعلق بمسيرة التنمية الشاملة في ضوء الخطط والاستراتيجيات المعتمدة، والمأمول لها في اتجاه تطوير القدرات والكفاءات، واستحداث أفضل النظم وفق أرقى المعايير العالمية؛ لخدمة الهدف الأسمى، المتمثل في تحقيق المزيد من الرفعة لوطننا الغالي، والمحافظة على مكتسباته وتنميتها، وضمان أفضل مستويات الحياة الكريمة للمواطن، وتأكيد المعطيات التي تضمن له الراحة والسعادة، وتمنحه المقومات اللازمة لنجاحه وتميزه في شتى القطاعات، وصولاً إلى ترسيخ مكانة دولة الإمارات في أرقى المراتب، وضمن أعلى مؤشرات التنافسيّة العالمية.