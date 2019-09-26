قرقاش: السعودية والإمارات مستمرتان في دعم اليمن

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن الإمارات قدمت 6 مليارات دولار إلى اليمن منذ عام 2015، وأن الدعم السعودي والإماراتي للجهد الإنساني في اليمن سيستمر بكل التزام.

وقال قرقاش في تغريدة على حسابه على «تويتر»، أمس الأربعاء، «في مؤتمر دعم اليمن بنيويورك والذي يعقد برعاية سعودية أمريكية، التزامنا بالدعم الإنساني مستمر؛ حيث قدمت الإمارات 6 مليارات دولار منذ 2015، ويبقى أن المسؤولية عن الأزمة الإنسانية تسبب بها الانقلاب الحوثي». وأضاف: «الوضع الإنساني في اليمن يبقى ذا أولوية، وإشادة مارك لوكوك، وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية، بالدعم السعودي والإماراتي للجهد الإنساني في اليمن محل التقدير، وسنستمر في هذا الدعم بكل التزام في جهودنا المشتركة؛ للتصدي للانقلاب الحوثي وتداعياته».

في سياق متصل، قدمت دولة الإمارات ممثلة في ذراعها الإنسانية «هيئة الهلال الأحمر» الإماراتي، شحنة أدوية ومستلزمات طبية لمستشفى الرازي العام بمحافظة أبين ضمن حملة الاستجابة العاجلة التي تنفذها في المحافظات اليمنية المحررة.

وثمن الدكتور محمد الشرفي نائب مدير مستشفى الرازي، خلال تسلمه الشحنة، الدعم المقدم من دولة الإمارات ضمن الحملة التي تمولها «هيئة الهلال الأحمر» الإماراتي، وجرى ضمنها تنفيذ مشاريع عدة بالمحافظة بمجالات الإغاثة والنظافة، ورفد المستشفيات بالأدوية.

وأكد أن هذه الشحنة من الأدوية ستسهم في رفع وتيرة الخدمات الطبية التي يقدمها مستشفى الرازي لمرضاه في مناطق زنجبار وخنفر، وعبّر عن شكره لدولة الإمارات التي لم تتوان يوماً في دعم الشعب اليمني في المجالات كافة.