الرياض تشيد بالإجماع الدولي على اتهام إيران بهجوم «أرامكو»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أشادت السعودية، أمس الأربعاء، بالإجماع الدولي المتزايد على أن إيران شنت الهجمات على منشآت المملكة النفطية هذا الشهر، وتحديداً في شركة أرامكو، بينما عقد خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، في جدة، جلسة مباحثات رسمية مع رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي الذي أكد تضامن العراق مع السعودية.

وقال الجبير، في مؤتمر صحفي على هامش دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، إن الرياض تمتلك أدلة على استخدام أسلحة إيرانية في الاعتداء.

وأوضح الجبير أن بلاده تواصل التحقيق لمعرفة مصدر إطلاق الطائرات المسيّرة والصواريخ التي استهدفت منشأتي أرامكو في خريص وبقيق في 14 سبتمبر الجاري.

وأكد الجبير، أن النتائج سيجري إعلانها بمجرد اكتمال التحقيق، مشدداً على ضرورة أن تحترم إيران القوانين الدولية وتكف عن سلوكها العدواني، موضحاً أن الرياض تتشاور مع حلفائها بشأن الخطوات التي ستتخذها رداً على هجوم أرامكو.

وصرح الجبير: «أعتقد أن هناك إجماعاً على أن هذا السلوك غير مقبول»، ووعد بأن التحقيق السعودي سيكون «دقيقاً للغاية»، مضيفاً: «سنطرح مختلف الخيارات. وسنختار الخيارات المناسبة للرد على الهجمات ضد المملكة».

في الأثناء، أكد رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي، أمس، تضامن بلاده مع السعودية وحرصها على أمن المملكة واستقرارها مشيداً بما يجمع البلدين من أواصر متينة وروابط راسخة. وذكرت وكالة الأنباء السعودية، أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بحث مع رئيس الوزراء العراقي الزائر مستجدات الأحداث في المنطقة بما في ذلك الاعتداء التخريبي الذي استهدف أخيراً منشآت نفطية سعودية.

وأضافت أن خادم الحرمين الشريفين جدد إدانة واستنكار المملكة للتفجير الأخير في محافظة كربلاء، مقدماً تعازيه ومواساته للعراق حكومة وشعباً ولذوي الضحايا.

وأوضحت أن الجانبين أكدا أهمية تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات ومواصلة التشاور والتنسيق في كل ما يخدم أمن البلدين الشقيقين ويعزز مصالحهما المشتركة.

وكان رئيس الوزراء العراقي، قد وصل إلى السعودية في زيارة رسمية؛ لبحث الأوضاع الإقليمية وجهود التهدئة في المنطقة.