شكرا لقرائتكم خبر عن أبعاد الرحلة المنصوريّة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

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عبد اللطيف الزبيدي

ما هو جدول الأعمال الذي يمكن استلهامه عربياً من تحليق رائد الفضاء الإماراتي هزّاع المنصوري إلى المحطة الفضائية الدولية؟ أكبر تقصير إزاء هذا الإنجاز الكبير، هو أن يحصره العرب في الفاءين: الفرحة والفخر. المشروع يجب أن يكون أبعد مدى، وإلاّ انحصر في حدث مهمّ لا يليق به التصنيف في الأرشيف. التكريم الذي تستحقه الرحلة المنصورية، هو أن تكون الخطوة الأولى نحو غاية إماراتية وعربية أبعد مدى. قائمة طويلة من الأسئلة الحيوية الضرورية لفتح آفاق المستقبل بجدارة أمام العالم العربي.

لا شك في أن العلوم لم تعد ترفاً عقليّاً فكريّاً، فأعقد مستويات الرياضيات، وتقانات فيزياء الكمّ، هي اليوم في الحاسوب والجوّال والتلفاز والثلاجة والغسالة، أي أنها غدت الاقتصاد والصناعة والتجارة الدولية والمنافسة وفرض الوجود والهوية وتحقيق المكانة وتعزيز السيادة. لكن ذلك لا يتحقق إلاّ بإعادة النظر في أنظمة التعليم وربط مناهجها بالتنمية الشاملة، وجعلها أسساً حديثة متطورة لتشييد مراكز البحث العلمي، التي تتربّع على قمّتها مؤسسات علميّة مثل المحطة الفضائية الدولية.

على العقل العربي أن يدرك أن علوم الفضاء والكون لم تعد «كان يا ما كان في قديم الزمان»، أو رومانسيات شعر وشعراء، فقبل نهاية قرننا هذا ستكون الأدوات التي في متناول الإنسان أشياء لا يستطيع أشدّ الخيال العلميّ شطحاً وجنوناً اليوم أن يتخيّلها.

هزّاع المنصوري سيرى أن علماء المحطة الدولية يتعاملون مع معطيات فضائية وكونية مختلفة تماماً عن الواقع الأرضي. أروع ما سيعود به هو يقينه من أن العقل العربي يجب ثم يجب ثم يجب أن يتغيّر، أن يغيّر التربية والتعليم لتتغيّر طريقة التفكير، فتؤدي إلى تغيير مفهوم حق الشعوب في دخول العصر. في سبيل ضرب الحديد وهو حام، يقترح القلم استثمار الرحلة المنصورية من خلال تنظيم جولة لرائد الفضاء هزّاع، في عدد من البلدان العربية، المغاربية والشرقوسطية والخليجية، تكون توعوية بضرورة النهضة العلمية، و«تحريضية» على تأسيس محور نهضوي حضاري للأدمغة الفذّة في الرياضيات والفيزياء والكيمياء والأحياء.

لزوم ما يلزم: النتيجة اللغوية: شباب الإمارات والعرب قادر على تحقيق الانتصارات إذا اقتدى بالمنصوري.

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