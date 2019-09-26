القمة 90 تخطف الأضواء



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: علي نجم



تفتتح مساء اليوم مباريات الجولة الثانية من دوري الخليج العربي بإقامة 4 مباريات، حين يحل الشارقة البطل ضيفاً على اتحاد كلباء، بينما يستقبل الظفرة ضيفه بني ياس.

وستشهد الفترة الثانية مساء اليوم مواجهتين صعبتين، الأولى بين عجمان والنصر، بينما سيشهد استاد الوصل في زعبيل لقاء قمة بين أصحاب الأرض والعين.

أما يوم غد فستقام ثلاث مواجهات، تجمع الأولى بين شباب الأهلي المتصدر مع الفجيرة، على أن يلتقي الصاعدان خورفكان وحتا وجهاً لوجه، بينما سيكون مسك الختام مع ديربي العاصمة بين الوحدة والجزيرة.

في المباراة الأولى، ستكون القمة رقم 90 بين الوصل والعين في زعبيل هي الحدث الأهم في مواجهات الأسبوع الثاني من المسابقة والتي تقام في التاسعة والربع مساء اليوم.

ويتطلع الفريقان إلى تحقيق الفوز في القمة الكبيرة، التي تعتبر المباراة الأعرق بين الفريقين صاحبي القاعدة الجماهيرية الأكبر على مستوى الدولة.

وخلال المباريات ال 89 السابقة، حقق العين الفوز 40 مرة، مقابل 27 للوصل، و22 مباراة حسمت بالتعادل، وإن كانت أهمية دقائق القمة اليوم ستكون الأكثر حضوراً في حسابات الفريقين.



غياب كايو



وسيسعى العين إلى تحقيق فوزه الثاني، وتأكيد جدارته في المنافسة على قمة الترتيب، خاصة وسط الشكوك التي زرعها فوزه الأول على حساب اتحاد كلباء.

وسيتواصل غياب البرازيلي كايو نجم الفريق الوصلاوي السابق عن تشكيلة الزعيم، ما سيحرمه ورقة هجومية كان سيعول عليها في زيارته إلى زعبيل، ليبقى الحمل في الخط الأمامي على كاهل التوغولي لابا كودجو الذي سجل أولى أهدافه في شباك كلباء في المسابقة.

ويأمل المدير الفني الكرواتي إيفان ليكو أن يكون أداء الفريق أكثر فعالية، وأن يتخلص من العيوب الدفاعية التي وضحت في اللقاء الأول وتسببت في اهتزاز مرمى خالد عيسى في مناسبتين.

ويريد المضيف بدوره البحث عن صورة «الإمبراطور» وكسب العلامة الكاملة، بعدما خرج بتعادل سلبي أمام النصر في المرحلة الأولى.

وسيعاني المدير الفني الروماني ريجيكامب غياب المدافع عبدالرحمن علي حتى نهاية الموسم، على أن يبقى البرازيلي جالفاو حجر الأساس من أجل قيادة خط الدفاع.

وسيتولى الأكوادوري جايبور وسط الميدان مع الثنائي علي سالمين وخميس إسماعيل، في الوقت الذي قد تكون المباراة هي التحدي الأبرز للمهاجم البرازيلي ويلتون سواريز من أجل صنع بصمة وكسب قلوب جماهير الفريق واستغلال قدرات ومهارات شريكه البرازيلي ليما أو الجناح علي صالح.



ديربي الشارقة

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منذ 14 ديسمبر/ كانون الأول 2018، وبعد 14 مباراة على التوالي في دوري الخليج العربي لم يعرف فيها طعم وحلاوة الفوز، يتطلع إتحاد كلباء إلى تذوق حلاوة انتصار طال غيابه، حين يستقبل على أرضه ضيفه الشارقة في ديربي شرقاوي مثير يقام السادسة والنصف مساء.

وسيكون التحدي حاضراً في المباراة، ولاسيما أن اتحاد كلباء منع الشارقة البطل من الفوز عليه في الموسم الماضي مرتين، حين تعادلا 2-2 و1-1.

كما أن الحساب الرسمي لاتحاد كلباء على «تويتر» فيديو يظهر فيه مهاجمه الجديد التوغولي بينيل مالابا وهو يسجل أحد هدفيه في شباك العين في مباراة الافتتاح التي خسرها بصعوبة 2-3، ووجه رسالة للبطل مضمونها «من يقابل الاتحاد كلباء سيعاني.. موعدنا الخميس».

أما مدربه الإيطالي فابيو فيفاني فاعتبر أن المباراة «تحد ثان وفرصة جديدة لانتزاع أول ثلاث نقاط لنا في الدوري».

ونجح الشارقة في كسب أول انتصار على حساب خورفكان، ليبدأ رحلة التحدي والدفاع عن اللقب، لكن الامتحان اليوم لن يكون سهلاً، خاصة أن المنافس بدا بصورة رائعة في الظهور الأول أمام العين في دار الزين.

وسيبقى الرهان الكبير بالنسبة إلى كتيبة المدرب العنبري على تألق المايسترو البرازيلي كورونادو الذي صنع ثنائية ثنائي الرأس الأخير منديز وغوميز.

وسيتواصل غياب الحسن صالح للمباراة الثانية على التوالي بسبب الإيقاف، ليواصل المدرب على خيارات تكتيكية بحثاً عن سد الثغرات وتأمين الشق الدفاعي، أمام منافس بدا أنه يمتلك الكثير من مكامن الخطورة في تشكيلته.

وسيأمل أبناء كلباء أن تكون مباراة اليوم الفرصة الأمثل من أجل العودة للعزف على وتيرة الانتصارات، والعودة إلى لغة الانتصارات بعد طول غياب، على أن يضع الرهان الهجومي والتهديفي على عاتق العملاق التوغولي مالابا الذي سجل ثنائية في مرمى العين ما سيضع النجم العملاق أمام كماشة الثنائي شاهين عبدالرحمن وعبدالله غانم.



عجمان- النصر



يريد كل من عجمان وضيفه النصر حين يلتقيان في التاسعة والربع مساء اليوم البحث عن النصر الأول بعدما خرج كل منهما بنقطة واحدة في المرحلة الأولى.

وسيبحث الفريقان عن الانتصار الأول من أجل زيادة غلتهما من النقاط، رغم حساسية المواجهة، حيث لا يرغب أي منهما في شرب كأس الخسارة المرة.

ولن ينسى النصراويون أن المنافس تغلب عليهم في ذهاب الموسم الماضي بهدف دون مقابل في ملعب مكتوم بن راشد، قبل أن يتعادلا إياباً 2-2، ما سيحفز العميد على تحقيق النصر الذي يعزز من آماله بالتواجد في صلب المنافسة منذ الأسابيع الأولى. وسيحتاج الفريق «الأزرق» إلى الاستفادة من دروس التعادل أمام الوصل، عبر تفعيل الشق الهجومي ومنح الإسباني نيغريدو فرصاً سانحة لهز الشباك.

أما عجمان الذي عاد من الشامخة بنقطة التعادل أمام بني ياس فسيحاول جاهداً تطوير الشق الدفاعي، بعدما تسبب «سهو» اللاعبين في اهتزاز شباكه مرتين.

وتحول البرتقالي إلى رقم صعب تحت إشراف المدرب المصري أيمن الرمادي الذي يجيد قراءة أوراق المنافسين والحد من خطورتهم.



الظفرة - بني ياس



يريد الظفرة نسيان مرارة الهزيمة التي مني بها في الجولة الأولى أمام الجزيرة، حين يلتقي في السادسة والنصف مساء اليوم ضيفه بني ياس في مواجهة خاصة تقليدية بين الفريقين.

وكان السقوط أمام «فخر العاصمة» منطقياً، قياساً إلى الفوارق الفنية بين الفريقين، رغم محاولات الكفاح والصمود التي قام بها رجال المدرب رازوفيتش.

ويحاول الظفرة استغلال عامل الأرض أملاً في تحقيق الفوز، وتكرار مشهد إياب الموسم الماضي، حين خرج المضيف فائزاً بهدف دون مقابل. ولن يألو بني ياس جهداً في ضمان تحقيق نتيجة إيجابية خارج الديار، خاصة بعدما كشفت مباراة عجمان عن بعض الثغرات والأخطاء التي ارتكبها رجال المدرب الألماني وينفرد شايفر وإن كان لاعبوه قد وفقوا في العودة وإدراك التعادل مرتين.