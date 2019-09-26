350 قطعة استثنائية تُثري «10 آلاف عام من الرفاهية»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

يطلق متحف اللوفر أبوظبي معرضه الجديد «10 آلاف عام من الرفاهية» في 30 أكتوبر المقبل، ويستمر حتى 18 فبراير المقبل، وهو الأول من نوعه في الشرق الأوسط ويسلط الضوء على تاريخ الرفاهية. ويأتي تنظيم المعرض بالتعاون مع متحف الفنون الزخرفية في باريس، ووكالة متاحف فرنسا، ويقدّم لزواره حوالي 350 قطعة استثنائية في مجال الموضة والمجوهرات والفنون البصرية والأثاث والتصميم، ليبيّن كيف نظرت الشعوب إلى مفهوم الرفاهية، منذ العصور القديمة وحتى يومنا هذا.

المعرض من تنسيق أوليفييه جابيه، مدير متحف الفنون الزخرفية في باريس، ويضم قطعاً من مجموعة متحف الفنون الزخرفية في باريس، ومن مجموعات العديد من المؤسسات الفرنسية المحلية والعالمية.

كما يقدّم المعرض أعمالاً من مجموعة متحف اللوفر أبوظبي، مُتيحاً الفرصة للزوار لتأمل مفهوم الرفاهية المتغيّر.

يأتي المعرض في إطار موسم اللوفر أبوظبي 2019-2020 تحت عنوان: «مجتمعات متغيِّرة» الذي يسلط الضوء على التغييرات التي طرأت على الحضارات نتيجة تأثير الثقافة والإبداع.

وتعكس كل قطعة وجهة نظر مختلفة حول ما يميز الرفاهية، سواء كانت قيمتها التي اكتسبتها مع الوقت أو الحرفية في صناعتها أو ندرتها. وتتنوع القطع المعروضة ما بين بساط من العصر المملوكي في مصر منذ القرن الخامس عشر، وصولاً إلى ساعة رملية من تصميم الفنان الأسترالي مارك نيوسن. كما يسلط المعرض الضوء على الرفاهية في عالم الأزياء، من خلال تصاميم كلاسيكية وأخرى عصرية لكبار مصممي الأزياء.

الكنوز القديمة

وقال مانويل راباتيه، مدير متحف اللوفر أبوظبي: «نسلط الضوء على علاقة الإنسانية بمفهوم الرفاهية عبر مختلف العصور والثقافات، من خلال رؤية شاملة لهذه العلاقة من الكنوز القديمة وصولاً إلى الأزياء الفاخرة في يومنا هذا. وتأتي هذه المقاربة في سياق السرد العالمي للمتحف الذي يشكل جوهر مهمتنا الثقافية».

يتضمن المعرض 12 قسماً ويأخذ الزائر في رحلة عالم الرفاهية، منذ العصور القديمة وصولاً إلى يومنا هذا، فالمعروضات من الإمبراطوريات القديمة من الشرق الأوسط ومنطقة البحر المتوسط ترسم أولى معالم الرفاهية، بعد أن اكتسبت قيمتها من ثمن المواد المصنوعة منها أو من ندرتها، والتي كانت تشير إلى المكانة الاجتماعية لمالكها.

وفي العصور الوسطى انتشرت الرفاهية حول العالم مع توسع طرق التجارة وتطوير تقنيات جديدة.