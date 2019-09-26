ترتيبات جارية لإرسال قوات أميركية دفاعية إلى السعودية









اسماء السيد - "الخليج 365" من الرياض: تلقى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفياً مساء اليوم الأربعاء، من وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر.

وتطرق وزير الدفاع الاميركي خلال الاتصال، إلى الترتيبات الجارية لإرسال قوات أميركية ذات طبيعة دفاعية إلى المملكة، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة ستقوم بكل ما هو ضروري لمساعدة المملكة للدفاع عن نفسها.

وأكد اسبر، أن سياسة إيران العدائيةً التي تزعزع الاستقرار في المنطقة لا بد من كبحها، مجدداً شكره للمملكة لانضمامها للتحالف الدولي لأمن وحماية الملاحة البحرية ودورها في المساهمة في حفظ أمن الملاحة والتجارة العالمية وفقا لوكالة الأنباء السعودية.

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وأكد ولي العهد السعودي من جهته، أن الهجوم التخريبي الذي تعرضت له المملكة يعد تصعيداً خطيراً تجاه العالم بأسره يتطلب وقفة حازمة حفظاً للسلم والأمن الدوليين.

وكانت السعودية قد طلبت من الأمم المتحدة إرسال خبراء ليساهموا في التحقيق الذي تقوم به عقب الهجوم الإرهابي الذي طال منشآتين في شركة أرامكو منتصف سبتمبر الجاري ، والتي أجمعت عدة دول على تورط إيران في هذا الهجوم.

كما أكدت السعودية من قبل أنها تمتلك أدلة على استخدام أسلحة إيرانية في هذا الاعتداء الإرهابي.

وأعلنت السعودية الثلاثاء أن قرار انضمامها للتحالف الدولي لأمن وحماية الملاحة البحرية وضمان سلامة الممرات البحرية، يأتي لمساندة الجهود الإقليمية والدولية لردع ومواجهة تهديدات الملاحة البحرية والتجارة العالمية وضمان أمن واستمرار تدفق إمدادات الطاقة للاقتصاد العالمي والإسهام في حفظ الأمن والسلم الدوليين.

