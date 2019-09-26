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ولى العهد السعودى يتلقى اتصالا هاتفيا من وزير الدفاع الأمريكى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى الأمير ، ولى العهد السعودى، اتصالاً هاتفياً من وزير الدفاع الأمريكى مارك إسبر.

ووفقا لوكالة الأنباء "واس"، تطرق وزير الدفاع الأمريكى خلال الاتصال، إلى الترتيبات الجارية لإرسال قوات أمريكية ذات طبيعة دفاعية إلى المملكة، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة ستقوم بكل ما هو ضرورى لمساعدة المملكة للدفاع عن نفسها.

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وأكد وزير الدفاع الأمريكى، أن سياسة إيران العدائيةً التى تزعزع الاستقرار فى المنطقة لا بد من كبحها، مجدداً شكره للمملكة لانضمامها للتحالف الدولى لأمن وحماية الملاحة البحرية ودورها فى المساهمة فى حفظ أمن الملاحة والتجارة العالمية.

من جانبه أكد ولى العهد السعودى، أن الهجوم التخريبى الذى تعرضت له المملكة يعد تصعيداً خطيراً تجاه العالم بأسره يتطلب وقفة حازمة حفظاً للسلم والأمن الدوليين.

 

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