شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الدولى يعد السودان بالمساعدة فى تنفيذ برامج الحماية الاجتماعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قال الدكتور إبراهيم أحمد البدوي وزير المالية والتخطيط الاقتصادي بالسودان إن الحكومة تعتزم زيادة الاعتمادات المخصصة للتعليم والصحة في الموازنة المقبلة، فيما وعد البنك الدولي بمساعدة حكومة السودان لتنفيذ برنامج الحماية الاجتماعية وتقديم الدعم الفني المطلوب لمساندة جهود الحكومة في هذا الشأن، وتعزيز فرص استفادة السودان من تجارب الدول الشبيهة في تنفيذ برامج الحماية الاجتماعية.

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وعقد اليوم اجتماع بين مسؤولين سودانيين، بينهم وزير المالية ووزيرة العمل والتنمية الاجتماعية لينا الشيخ، وبعثة البنك الدولي، ناقش خطة الحكومة لتحقيق السلام والتنمية والأمان الاجتماعي خلال الفترة المقبلة.

وتم التوافق على أهمية دور البنك الدولي ومساعداته، لمساندة تنفيذ خطة الحكومة وبرنامج الحماية الاجتماعية.