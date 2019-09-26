شكرا لقرائتكم خبر عن أبو الغيط يؤكد ضرورة توقف القوى الإقليمية عن دعم أجندات تقطيع أوصال سوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط ، ضرورة أن تتوقف القوى الإقليمية المختلفة عن دعم أجنداتٍ يكون من شأنها تقطيع أوصال الوطن السوري إلى مناطق نفوذ متصارعة.

جاء ذلك وفقا لبيان صادر عن الجامعة العربية مساء اليوم الأربعاء خلال لقاء "أبو الغيط" مع جيير بيدرسون المبعوث الأممي لسوريا، وذلك على هامش أعمال الدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث تناول الطرفان آخر مستجدات الأزمة السورية مع التركيز على تشكيل اللجنة الدستورية الذي أُعلن عنه أول أمس، وما يمكن أن ينطوي عليه ذلك من فرصة يتعين اغتنامها لإنهاء هذا الصراع الذي طال أمده.

Advertisements

وصرح مصدر مسئول بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية بأن "أبو الغيط" عبرّ للمبعوث الأممي عن اعتقاده بأن تشكيل اللجنة الدستورية يُمثل بداية الطريق لا نهايته، وأن عملاً كثيراً ينبغي أن يُبذل لاستعادة ثقة الشعب السوري في إمكانية إنهاء هذا الصراع بصورة سلمية، وهو ما يقتضي أن تسمو مختلف الأطراف فوق مصالحها الضيقة، وتضع المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار آخر.