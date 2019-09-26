وزير الإعلام السوداني: نأسف لما تعرض له طاقم قناة "الحرة" بالخرطوم

الخرطوم/الخليج 365

أعرب المتحدث باسم الحكومة السودانية، وزير الثقافة والإعلام، فيصل محمد صالح، الأربعاء، عن أسفه لتعرض طاقم قناة "الحرة" لمضايقات من قبل الأجهزة الأمنية.

وأكد المتحدث باسم الحكومة، التزام حكومته بالحريات الصحفية وحرصه على ضمان حرية الإعلام دون قيود، وفق وكالة الأنباء السودانية.

وفي وقت سابق الأربعاء، قالت وسائل إعلام محلية إن قوات نظامية أوقفت طاقم تلفزيون قناة الحرة الأمريكية بالخرطوم، وأجبرتهم على حذف لقطات قاموا بتصويرها تعكس أزمة الوقود التي تشهدها العاصمة منذ أيام، قبل أن تخلي سبيلهم.

وتشهد الخرطوم منذ مطلع الأسبوع الحالي أزمة في الوقود أدت إلى تكدس عشرات السيارات أمام محطات الوقود، فيما أكدت الحكومة أنه لا يوجد نقص في البترول بالبلاد ولكن هناك مشكلة في التوزيع.

وشدد صالح على أن الحكومة تجري تحقيقاً في واقعة إيقاف طاقم "الحرة" وستراجع الأمر مع الأجهزة الأمنية لضمان عدم تكراره.

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وأضاف المسؤول السوداني "نحن في الحكومة ليس لدينا ما نخفيه، فالحكومة اعترفت بوجود الأزمة وتعمل على معالجتها".

وفي وقت سابق الأربعاء، وقع السودان على الانضمام لـ "التعهد العالمي للدفاع عن حرية الإعلام".

وعقب التوقيع الذي جرى على هامش اجتماعات الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، تعهد رئيس الوزراء السوداني، عبدالله حمدوك، بألا يتعرض أي صحفي في "السودان الجديد" للقمع والسجن.

وبدأت في السودان، يوم 21 أغسطس/ آب الماضي، مرحلة انتقالية تستمر 39 شهرًا، وتنتهي بإجراء انتخابات.

وحل السودان في المرتبة 174 من مؤشر حرية الصحافة لعام 2018 الذي يقيس أوضاع الصحافة في 180 بلدا حول العالم.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.