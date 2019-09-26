محافظة ” أحد رفيدة” تحتفل باليوم الوطني الـ 89

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الخليج - سلمى القحطاني
بحضور محافظ أحد رفيدة “متعب المتعب” احتفلت محافظة أحد رفيدة باليوم الوطني الـ89 للمملكة العربية السعودية ، وسط حضور غفير ملأ مدرجات مركز الأمير منصور بن مقرن .
وفور وصول المحافظ لمقر الاحتفال عزف السلام الملكي ثم تليت آيات من الذكر الحكيم ، بعد ذلك مر طلاب اندية الحي بالمحافظة يمحلون صورً بهذه المناسبة .
بعد ذلك توالت فقرات الحفل حيث عرض فلم وثائقي و وعدد من القصائد الوطنية بهذه المناسبة ، ثم اوبريت بقيق وطويق .
وكان محافظ احد رفيدة قد كرم عدد من الجهات الحكومية لتعاونها في انحاح الحفل كما التقط عدد من الصور التذكارية مع أبناء الشهداء .
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