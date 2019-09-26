ترمب: يجب توخي الشفافية تجاه تجاوزات بايدن في #أوكرانيا

صحيفة الخليج الالكترونية طالب الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، بتوخي الشفافية تجاه تجاوزات جو بايدن في أوكرانيا. انشر الخبر :

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