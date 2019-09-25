أردوغان يلتقي رئيس المجلس الرئاسي الليبي في نيويورك

نيويورك/ فيردي توركتن/ الخليج 365 التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأربعاء، رئيس المجلس الرئاسي الليبي فايز السراج، في مدينة نيويورك الأمريكية. وقال مراسل الخليج 365 إن أردوغان التقى السراج، على هامش مشاركته في اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة. وأوضح أن اللقاء جرى مغلقًا في فندق "بيننسولا" بمدينة نيويورك.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.

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