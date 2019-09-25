أردوغان يلتقي نظيره العراقي في نيويورك

نيويورك/ فردي تروكتن/ الخليج 365 التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأربعاء، نظيره العراقي، برهم صالح، على هامش اجتماعات الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وذكر مراسل الخليج 365، أن اللقاء جرى بشكل مغلق، بمقر إقامة الرئيس التركي في نيويورك.

وحضر اللقاء من الجانب التركي؛ كل من وزير الخارجية مولود تشاووش أوغلو ووزير الدفاع خلوصي أكار، ووزيرة التجارة روهصار بيكجان، ورئيس المخابرات هاكان فيدان، ومسؤولين في حزب العدالة والتنمية الحاكم.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.

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