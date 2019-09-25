إحتفال مستشفى النور التخصصي باليوم الوطني 89

صحيفة الخليج الإلكترونية

عفاف حامد مكة

احتفل مستشفى النور التخصصي مساء يوم الاثنين وصباح يوم الثلاثاء ٢٥ / ٠١ / ١٤٤١ بمناسبة ذكرى اليوم الوطني ٨٩ للمملكة بحضور مدير المستشفى د. فواز بن حمدي الجهني وعدد من روساء الاقسام الطبية والإدارية وعددمن منسوبي المستشفى وسط أجواء من الإعتزاز والفخر بهذه الذكرى العزيزة على قلوب الشعب السعودي كافة حيث تم عمل مسيرة داخل المستشفى شارك فيها عدد من رؤساء الأقسام والطواقم الطبية والتمريضية المناوبة التي استهدفت المرضى المنومين والزوار وذلك من اجل مشاركتهم فرحتهم بهذه الذكرى السنوية الغالية،

Advertisements

وبهذه المناسبة هنأ مدير المستشفى الدكتور “الجهني ” القيادة والشعب باليوم الوطني الـ ٨٩ وقال في كل عام ذكرى اليوم الوطني للمملكة تستعيد فيها الأذهان هذا الحدث التاريخي الهام ويظل اليوم الوطني يوماً محفوراً في ذاكرة التاريخ وفي وجدان المواطن السعودي فكل عام والوطن في عز ومجد وأمن وأمان وعاشت بلادي حرة أبية وعاش المليك وأيده الله بنصره وحفظه

واشتمل برنامج الاحتفاء باليوم الوطني ٨٩ الى مجموعة من الأنشطة كإلقاء النشيد الوطني والمجس الحجازي و القصائد والأناشيد الوطنية والعرض الكشفي والرقصات الشعبية وأيضاً اشتمل الحفل على معرض مصاحب شارك فيه عدد من الاقسام المستشفى بالتعاون مع بعض الجهات الخارجية والفرق التطوعية وعدد من الفنانين التشكيليين وتم عرض اللوحات التي تجسّد الحب والولاء والوفاء للوطن الغالي، ابتهاجًا واعتزازًا بذكرى توحيد هذه البلاد الغالية ،كما اكتست مداخل وممرات المستشفى بالأعلام الخضراء والبالونات والشعارات

وفي ختام الاحتفال باليوم الوطني ٨٩ كرم مدير المستشفى الدكتور فواز الجهني الجهات المشاركة والمتعاونة