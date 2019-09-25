1500 وردة تقدمها بلدية النماص للمواطنين والمقمين فرحة بيوم الوطن

أميرة الشهري احتفاء باليوم والوطني 89 قامت بلدية محافظة النماص صباح امس بتوزيع 1500 وردة على المواطنين وطلاب المدارس والمقيمين وذلك تعبيراً على الفرحة بهذا اليوم . هذا وقد عبر رئيس البلدية المهندس سلمان الفيفي عن بالغ سعادته بهذه الاحتفالية ومانلمسه في هذا الوطن بفضل الله من نعمة وأمان تحت القيادة الحكيمة من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي عهد الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز وبتوجيهات سمو أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز ومتابعة معالي وزير الشؤون البلدية والقروية وسعادة أمين منطقة عسير وأختتم حديثه أننا نعيش هذه الأيام بحمد الله نقلة نوعية في كافة المجالات التنموية ونمو أقتصادي واعد هذا وقد شاركت الادارات الحكوميه في برامج الاحتفاليه كما قامت البلدية بتزين الشوارع والمداخل والساحات بالشعارات والعبارات التعبرية التي تعبر عن المشاعر الفياضة وفرحة بالوطن في يوم الوطن Advertisements انشر الخبر :

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