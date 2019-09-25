مدير تعليم الليث يرعى مناسبة الاحتفاء بذكرى اليوم الوطني الـ 89

الخليج - عبدالرحمن الشهري

رعى مدير التعليم بمحافظة الليث الدكتور زكي بن رزيق الحازمي ، صباح اليوم ، حفل إدارة التعليم بمناسبة ذكرى اليوم الوطني الـ ٨٩ للمملكة العربية السعودية، تحت شعار همة حتى القمة ، بحضور المساعد للشؤون التعليمية” بنين” الدكتور محمد بن أحمد النعيري، والمساعد للشؤون المدرسية الدكتور علي بن محمد السوادي ، ومديري ورؤساء الإدارات الحكومية بالمحافظة ، والمشرفين التربويين والمعلمين والطلاب وأولياء أمورهم، بمقر مسرح مجمع النشاط الطلابي .

وأوضح مدير التعليم الليث في كلمة ألقاها بهذه المناسبة أن هذه المناسبة الغالية جاءت لترسيخ قيم الاعتزاز بالدين والولاء للمليك والانتماء للوطن ، وتنمية للقيم الوطنية في نفوس الناشئة .

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وقال ” الحازمي ” إن كان على حدودنا أسود ، وفي سمائنا صقور ، وبينهما فضاء فنحن جنوده ، ولن نسمح لأعدائنا أن يتسللوا عبر آرائنا أو حساباتنا، فلنغرد للوطن حبا ، وللوطنية وعيا ، مؤكدا بأن منسوبي التعليم ملتزمون بتربية الأجيال القادمة ، تربية تتنامى فيها شخصياتهم وفق السياسة التعليمية التي حددتها بلادنا ، ووفق المناهج التي خططتها وزارتنا ، لتكون مدارسنا محضنا تربويا تغرس فيه جذور الوطنية وتستوي على سوقها .

ورفع ” الحازمي ” التهنئة باسمه ونيابة عن منسوبي ومنسوبات الإدارة والطلاب والطالبات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – بهذه المناسبة الغالية ، سائلاً الله عز وجل أن يديم على البلاد والعباد نعمة الأمن والأمان والرخاء والاستقرار والازدهار، مشيدا بما يقدمه أبطال القطاعات العسكرية المرابطين في الحد الجنوبي من تضحيات و بطولات في سبيل الدفاع عن أمن الوطن ومقدساته وثرواته .

من جانب آخر تضمن الحفل العديد من البرامج والفعاليات المتنوعة والقصائد الشعرية والكلمات الخطابية المعبرة من طلاب مدارس المحافظة، وتقديم لوحات إنشادية وعروض وطنية ، كما صاحب الحفل معرضاً فنياً اشتمل على العديد من الأعمال الوطنية التشكيلية من إعداد الطلاب والمعلمين ، بالإضافة إلى الرسومات والمجسمات المعبرة ورسائل تربوية لتنمية الحس الوطني والانتماء للوطن .