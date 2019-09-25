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شكرا لقرائتكم خبر عن تدشين «الرصد الآلي» و«الدوريات الذكية» في جازان (صور) والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - جازان:
دشن أمير منطقة جازان بالنيابة الأمير محمد بن عبدالعزيز بمكتبه بالإمارة الأربعاء، نظام الرصد الآلي الخاص بالإشارات الضوئية المرورية ونظام الدوريات الذكية بطرق المنطقة.
ويرصد النظام عددا من المخالفات؛ منها قطع الإشارات الضوئية والوقوف الخاطئ وعدم ربط حزام الأمان واستخدام الجوال أثناء القيادة، وذلك وفقاً لمدير مرور جازان راشد الغامدي.
وثمّن الأمير محمد بن عبدالعزيز جهود رجال المرور للحد من الحوادث المرورية والالتزام بقواعد السير، داعياً مرتادي الطريق من أهالي المنطقة والمقيمين بها للالتزام والتقيد بالأنظمة المرورية.
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