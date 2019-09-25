الان تتابع تفاعل كبير مع فيديو طفل “لن تقع السعودية”.. وتركي آل الشيخ يطلب لقاءه والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل متابعات - الخليج 365
تفاعل نشطاء عبر موقع التواصل الاجتماعي مع فيديو لطفل سعودي مرتديا الزي الوطني، أجاب على سؤال في لقاء مع طفلة أخرى بأين تقع السعودية، ليرد الأول وبكل عفوية “لن تقع السعودية”، وعند إعادة السؤال على الطفل مرة أخرى أصر على نفس الإجابة.
في غضون دقائق على نشر الفيديو احتل قائمة الأعلى تداولا في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، وشهد تفاعلا وإثناء كبيرا من جانب النشطاء.
من جانبه، طالب رئيس هيئة الترفيه المستشار تركي آل الشيخ لقاء الطفل ووصف إيه بالبطل.
وغرد آل الشيخ معجبا رد الطفل قائلا “كفو يا بطل يا ولدين أبي أتشرف أقابلك.. يا ليت تعطيني فرصة”
كانت هذه تفاصيل خبر تفاعل كبير مع فيديو طفل “لن تقع السعودية”.. وتركي آل الشيخ يطلب لقاءه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.