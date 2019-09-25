وصف القيادي في الحشد الشعبي، تصريحات الجبير، بشأن تلقي الحشد دعما ماليا من قطر، بـ"الكذب"، متهما "قطر والسعودية بدعم التنظيمات الإرهابية في العراق"، على حد قوله، حسبما نقل موقع "بغداد اليوم".
وأعلن البصري أن "الحشد الشعبي مؤسسة عسكرية عراقية، وله موازنة خاصة ومن ثم ليس بحاجة لدعم قطر أو أية دولة خليجية".
وأكد أن "هذه التصريحات محاولة للطعن بالحشد". وتساءل "منذ متى قطر تدعم الحشد أو العراق والمعروف عنها أنها دعمت التنظيمات الإرهابية والأجندة التي تريد خراب العراق".
وأضاف، أن "دول الخليج العربي التي تعمل وفق الأجندة الأمريكية وترتبط بعلاقة مع إسرائيل لا يروق لها أن يكون العراق قويا وتكون له مؤسسة عسكرية كالحشد الشعبي"، مؤكدا أنهم "يريدون أن يكون العراق ضعيفاً لكن بإرادة الحكومة والشعب لا يزال البلد قويا بمؤسساته العسكرية وأبنائه".
وكان الجبير قد صرح خلال جلسة حوار مع الصحفيين عقدها، مساء أمس الثلاثاء، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك بأن "السلطات القطرية تقدم ملايين الدولارات لميليشيات حزب الله اللبناني والحشد الشعبي في العراق".
كانت هذه تفاصيل خبر قيادي في الحشد الشعبي ردا على الجبير: قطر والسعودية تدعمان التنظيمات الإرهابية في العراق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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