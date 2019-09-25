دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع سامسونج تدفع بتحديث هام لبرمجيات سلسلة هواتف Galaxy S10 ظهر على التقنية بلا حدود.

أعلنت شركة سامسونج عن دفع تحديث جديد لبرمجيات سلسلة هواتف Galaxy S10، حيث من المقرر أن يجلب هذا الإصدار مميزات جديدة مع تحسينات في آداء إصدارات سامسونج.

بدأت شركة سامسونج مؤخراً في دفع تحديث برمجيات هواتف Galaxy S10 مع تحديث لبرمجيات الحماية الخاص بشهر سبتمبر 2019 لبعض المناطق الأوروبية، ولقد إستعرضت العملاق الكوري رسمياً مميزات التحديث الجديد.

يجلب الإصدار الجديد من تحديث برمجيات سلسلة Galaxy S10 مميزات الكاميرة التي أطلق بها هاتف Galaxy Note10 حيث تضم الهواتف الآن ميزة الواقع المعزز AR Doodle، والتركيز التلقائي في الوقت الفعلي عند تسجيل الفيديو، والذي يتيح تطبيق مؤثرات bokeh عن تسجيل الفيديو بالكاميرة الأمامية أو الخلفية.

كما يأتي هذا الإصدار بنمط التصوير الليلي Night Mode في الكاميرة الأمامية، مع نمط التثبيت البصري الفائق عند تسجيل الفيديو، أيضاً من بين المميزات الجديدة التي تأتي لهواتف Galaxy S10 محرر لإضافة التعديلات مدمج في الفيديو، ويمكن تنشيطه من خلال تطبيق سامسونج Gallery، والذي يتيح أيضاً قص مقاطع الفيديو ودمج أكثر من فيديو في كليب واحد.

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يمكن أيضاً لمحرر الفيديو أن يتيح تعديل سرعة تشغيل الفيديو مع إضافة موسيقى تصويرية في الواجهة الخلفية لفيديو، أو إضافة الترجمة إلى محتوى الفيديو.

أيضاً إلى جانب مميزات الكاميرة يأتي تحديث البرمجيات ببعض المميزات الأخرى ومن بينها تحسينات في Samsung Pass والرسائل، كما يدعم التحديث تطبيق Samsung Dex، مع نافذة تدعم إقتران هواتف Galaxy S10.

المصدر

هذا الموضوع سامسونج تدفع بتحديث هام لبرمجيات سلسلة هواتف Galaxy S10 ظهر على التقنية بلا حدود.